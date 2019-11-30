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Платья Юлии Началовой пополнили коллекцию Александра Васильева

Сценические наряды историку моды отдала мать исполнительницы Таисия.

Платья Юлии Началовой пополнили коллекцию Александра Васильева
Мать Началовой отдала платья дочери Васильеву/http://globallookpress.com/

Историк моды Александр Васильев в Instagram сообщил, что мать певицы Юлии Началовой отдала ему часть ее сценических нарядов. Он выразил в связи с этим ей огромную благодарность.

«Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами — платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране. Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна Началова, за что я безмерно благодарен», — заявил Александр Васильев.

Отметим, что Юлия Началова ушла из жизни в марте нынешнего года. Певица умерла от остановки сердца на фоне развивающегося абсцесса.

Добавим, что буквально неделю назад у бывшего мужа Юлии Началовой футболиста Евгения Алдонина произошло пополнение в семье. Его нынешняя супруга Ольга родила девочку, которую назвали Анжеликой. Жена спортсмена уже совершает прогулки с малышкой.

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Александр ВасильевТаисия НачаловаУмерла Юлия НачаловаЮлия Началова
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Платья Юлии Началовой пополнили коллекцию Александра Васильева
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