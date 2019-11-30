Группа «Время и Стекло» поплатилась за отказ назвать Крым украинским

Алексей Завгородний и Надя Дорофеева - украинские артисты. Однако выступить с концертом на родной земле им так и не удалось.

5 декабря популярная группа «Время и Стекло» должна была выступать во львовском клубе «Малевич». Но накануне стало известно, что организаторы отменили шоу.

Оказалось, что в преддверии концерта украинские националисты потребовали от артистов прислать им видео. В нем Алексей и Надя должны были назвать Крым украинской территорией. Кроме того, их вынуждали публично осудить Россию за политику в Донбассе, сообщает украинское издание «Дело».

«Время и Стекло» отказались записывать такое видео», — заявил представитель радикалов Антон Петровский.

По словам гражданского активиста, менеджмент группы предпочел никак не реагировать на подобное требование. В связи с этим организаторы мероприятия решили отменить концерт во избежании массовых возмущений.