НОВОСТИ

Группа «Время и Стекло» поплатилась за отказ назвать Крым украинским

Алексей Завгородний и Надя Дорофеева - украинские артисты. Однако выступить с концертом на родной земле им так и не удалось.

Группа «Время и Стекло» поплатилась за отказ назвать Крым украинским
Группа "Время и Стекло". Фото: Global Look Press

5 декабря популярная группа «Время и Стекло» должна была выступать во львовском клубе «Малевич». Но накануне стало известно, что организаторы отменили шоу.

Оказалось, что в преддверии концерта украинские националисты потребовали от артистов прислать им видео. В нем Алексей и Надя должны были назвать Крым украинской территорией. Кроме того, их вынуждали публично осудить Россию за политику в Донбассе, сообщает украинское издание «Дело».

«Время и Стекло» отказались записывать такое видео», — заявил представитель радикалов Антон Петровский.

По словам гражданского активиста, менеджмент группы предпочел никак не реагировать на подобное требование. В связи с этим организаторы мероприятия решили отменить концерт во избежании массовых возмущений.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Время и стекло"КрымРоссияУкраина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Группа «Время и Стекло» поплатилась за отказ назвать Крым украинским
Интересно?
Поделись с друзьями: