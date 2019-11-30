Гостиница Софии Ротару в Крыму закрылась на реконструкцию и ремонт

Стоимость номеров в ней доходила до 82 тысяч за сутки.

В Ялте на реконструкцию и ремонт закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит певице Софии Ротару. Оказывается, апартаменты не приносили исполнительнице особого дохода. Дело в том, что номера в ней стоили до 82 тысяч рублей за сутки. Естественно, что желающих отдавать такие деньги было очень немного.

«Да, мы уже закрылись. До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило», — заявил один из сотрудников «Виллы София».

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А вот продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что ему странно слышать новости о закрытии гостиницы. В городе она всегда считалась одной из самых лучших. Сам Разин, когда бывал в Ялте, постоянно посещал ресторан при гостинице. Там продюсеру очень нравилось.

Как считает Разин, закрытие гостиницы вызвано травлей, которую в российских СМИ устроили Софии Ротару. Ей на самом деле приписали слова, которых она, как теперь выясняется, даже не говорила. Все связано с военным конфликтом в Донбассе. Как считает Андрей Разин, чиновники в Крыму услышали травлю Ротару и поспешили принять меры в отношении исполнительницы, сообщает eg.ru.