«Мне прямо нравится этот процесс!»: Асмус раскрыла свои вредные пищевые привычки

После съемок в фильме «Текст» актриса на протяжении долгого времени подвергается критике со всех сторон. Тем не менее, это не стало поводом для замыкания в себе.

Артистка продолжает делиться разнообразными фактами из своей биографии, закрывая глаза на грязные высказывания в свой адрес. Так, накануне, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус открыла десять новых фактов о себе. Оказалось, что супруга Гарика Харламова часто щурится, хотя проблем со зрением у нее нет. Также она начинает переживать, если видит, что в ее сторону направлен лезвием лежащий на столе нож, и спешит его перевернуть.

«Я иногда разговариваю сама с собой», — призналась артистка.

Кроме того, знаменитость раздражает матовый лак на ногтях у девушек. Тем не менее, она осознает, что это ее совершенно не касается, поэтому пытается просто не смотреть в ту сторону.

«Кажется, что маникюр древний и блеск на лаке просто стерся», — объяснила жена юмориста.

Примечательно, что Асмус придерживается старых традиций. Например, она всегда сидит «на дорожку» перед предстоящей поездкой с семьей. «Мне прям нравится этот процесс — все сидят на разных тюках и встают по младшенству», — поведала знаменитость.

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По словам Кристины, она обожает вредную еду — все поджаренное, с корочкой. Например, картошку, курицу, котлеты, колбасу, оладьи. Конечно, актриса знает, что в такой пищи нет ничего полезного, но сделать с собой ничего не может.