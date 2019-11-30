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«Я просто люблю!»: супруга Бибера прокомментировала слухи о беременности

Вокруг звездной пары продолжают кипеть страсти. Молодожены сами спровоцировали слухи об ожидании ребенка своими высказываниями, и теперь фолловеры тщательно следят за ними в страхе пропустить известие о пополнении в семье.

«Я просто люблю!»: супруга Бибера прокомментировала слухи о беременности
Джастин и Хейли Бибер. Фото: Global Look Press

Накануне в Интернете появились снимки, на которых запечатлена супруга известного исполнителя Джастина Бибера — Хейли. Некоторые поклонники обратили внимание, что модель поправилась. Конечно, первым делом они связали изменения в фигуре звезды с ее интересным положением.

Сплетни моментально долетели до самой девушки. Она тут же поспешила высказаться на этот счет.

По словам американки, никакого пополнения в их семье в ближайшее время не ожидается. А лишний вес связан исключительно с увеличением потребляемых калорий.

«Интернет очень смешной. Нет, я не беременна. Я действительно просто люблю еду», — призналась Хейли в соцсетях.

Напомним, недавно, 22 ноября, модель отпраздновала 23-й день рождения. Ее любящий супруг в качестве подарка преподнес усыпанные бриллиантами часы. Их стоимость оценивается в три миллиона долларов.

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«Я просто люблю!»: супруга Бибера прокомментировала слухи о беременности
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