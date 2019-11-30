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«В этом героизм!»: Запашный вознес на пьедестал спасшего девочку школьника

На протяжении недели в Сети активно обсуждают поступок иркутского старшеклассника, который буквально вырвал из лап злоумышленника девятилетнюю малышку. Эту ситуацию прокомментировал и представитель известной цирковой династии.

«В этом героизм!»: Запашный вознес на пьедестал спасшего девочку школьника
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

По словам народного артиста России Эдгарда Запашного, совершающие добрые дела люди долгое время не осознают, что в глазах окружающих являются настоящими героями. Отчасти это последствие природной скромности. С другой стороны, всему виной череда событий, к которой они не были готовы. Ведь они не могли ожидать подобного рода инцидентов. И уж точно не готовили себя к ним заранее.

«Самое главное, что общество признает в этом всем героизм и ставит таких детей себе же в пример», — отметил дрессировщик, передают «Известия».

Напомним, 23 ноября десятиклассник из Иркутска Слава Дорошенко возвращался домой после тренировки по баскетболу. Неожиданно он услышал пронзительный крик о помощи. Оглянувшись, он увидел, как неизвестный затаскивает на заднее сиденье автомобиля маленькую девочку.

Школьник обратился за помощью к водителю стоявшей неподалеку машины. Им удалось нагнать похитителя, и тот, испугавшись, отпустил девятилетнего ребенка. Преступник попытался скрыться, но Дорошенко успел сфотографировать номер его транспортного средства, поэтому злоумышленника вскоре задержали.

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ГеройСпасениеЭдгард Запашный
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«В этом героизм!»: Запашный вознес на пьедестал спасшего девочку школьника
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