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«Заставила меня полюбить то, что я ненавидела»: Седокова исполнила заветную мечту дочери

Артистка обожает своих детей и доказывает это при любом удобном случае. Все свое свободное время она посвящает именно им, стараясь подарить наследникам незабываемое детство.

«Заставила меня полюбить то, что я ненавидела»: Седокова исполнила заветную мечту дочери
Анна Седокова. Фото: Фото: Global Look Press

Певица Анна Седокова уехала из страны в компании своей дочери Моники. Сейчас они находятся в Калифорнии. Как оказалось, малышка мечтала прилететь на каникулы в заснеженный город, и любящая мать осуществила ее желание.

По словам звезды, калифорнийская жизнь немного отличается от московской. Там счастливая Моника ловит ртом снежинки, хохочет и ругает родительницу за то, что та слишком долго одевается перед выходом на улицу.

«Итак, Мона меня заставила полюбить то, что я всегда ненавидела. Вот так любовь меняет людей!», — заявила исполнительница.

Седокова добавила, что теперь мечтает оказаться там вместе со всеми остальными членами семьи. Она поняла, что именно снег заставляет людей греться. Он подталкивает на объятия, начинаешь чаще брать за руки близких людей и, конечно, активно двигаться.

К слову, многие поклонники оказались солидарны с Анной. Они отметили, что если бы в Москве пошел снег, то тогда наступила бы настоящая сказка.

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«Заставила меня полюбить то, что я ненавидела»: Седокова исполнила заветную мечту дочери
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