НОВОСТИ

«Гори! Но не сгорай!»: звездные подруги расхвалили Гагарину после концерта

Накануне знаменитая исполнительница выступила в Москве с грандиозным шоу «Обезоружена». На концерте собрались 12 тысяч зрителей.

«Гори! Но не сгорай!»: звездные подруги расхвалили Гагарину после концерта
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Поддержать певицу Полину Гагарину пришли и ее подруги из мира шоу-бизнеса — Ида Галич, Регина Тодоренко и Юлия Пересильд. Светские дивы подпевали не меньше остальных гостей. Позже они признались, что даже сорвали голоса. Пение Гагариной настолько растопило их сердца, что девушки не смогли сдержать эмоций и расплакались.

«Полина, видела бы ты, что ты творишь со своими зрителями. Береги себя, пожалуйста! Для себя! Для семьи! И конечно, для нас! Держись! Гори! Но не сгорай! Люблю тебя», — эмоционально высказалась Пересильд на своей странице в Instagram.

Тодоренко, в свою очередь, отметила, что все сказанные Полиной со сцены слова очень ценны, важны и искренны. Она от всей души поблагодарила подругу за пережитые эмоции и мощную энергию. В конце Регина пожелала, чтобы певица продолжала вдохновлять окружающих на новые подвиги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

концертПолина ГагаринаРегина ТодоренкоЮлия Пересильд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Гори! Но не сгорай!»: звездные подруги расхвалили Гагарину после концерта
Интересно?
Поделись с друзьями: