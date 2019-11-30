«Гори! Но не сгорай!»: звездные подруги расхвалили Гагарину после концерта

Поддержать певицу Полину Гагарину пришли и ее подруги из мира шоу-бизнеса — Ида Галич, Регина Тодоренко и Юлия Пересильд. Светские дивы подпевали не меньше остальных гостей. Позже они признались, что даже сорвали голоса. Пение Гагариной настолько растопило их сердца, что девушки не смогли сдержать эмоций и расплакались.

«Полина, видела бы ты, что ты творишь со своими зрителями. Береги себя, пожалуйста! Для себя! Для семьи! И конечно, для нас! Держись! Гори! Но не сгорай! Люблю тебя», — эмоционально высказалась Пересильд на своей странице в Instagram.

Тодоренко, в свою очередь, отметила, что все сказанные Полиной со сцены слова очень ценны, важны и искренны. Она от всей души поблагодарила подругу за пережитые эмоции и мощную энергию. В конце Регина пожелала, чтобы певица продолжала вдохновлять окружающих на новые подвиги.