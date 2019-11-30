Виктор Рыбин отказался нянчиться с будущими внуками

Певец Виктор Рыбин заявил, что не собирается нянчиться со своими будущими внуками. Музыкант считает, что этим должны заниматься в первую очередь няни. Как известно, у него уже взрослый сын от певицы Натальи Сенчуковой, а также есть дочь от предыдущих отношений. По словам лидера группы «Дюна», даже если кто-то из наследников сделает его дедушкой, то он все равно в душе будет чувствовать себя молодым. Певец считает, что находится сейчас в прекрасной форме.

Как сказал Виктор Рыбин, внуки могут «прилететь», как со стороны дочери, так и со стороны сына. «Как бы у них одновременно не прилетело! Но я нянчиться не буду. Няню возьмём, пусть занимаются», — заявил Виктор Рыбин.

больше по теме Виктор Рыбин узнал о рождении сына Василия по радио По словам музыканта группы «Дюна», он просто опоздал в роддом.

Также звездный исполнитель прокомментировал ситуацию со своей болезнью. Как известно, уже несколько лет они с женой борются с раком кожи. По его словам, до определенного времени они не относились серьезно к болезни. Как заметил исполнитель, себя надо беречь.

Кстати, недавно музыкант был на программе «Судьба человека». Там он подробно рассказал, как они вместе с женой узнали о страшном диагнозе. Уже после эфира он ездил к доктору и тот дал благоприятный прогноз на выздоровление, сообщает «Комсомольская правда».