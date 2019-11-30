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«Ты участвуешь в сожжении Амазонии»: президент Бразилии обвинил Ди Каприо

По мнению Жаира Болсонару, голливудский актер спонсирует поджоги лесов Амазонии.

«Ты участвуешь в сожжении Амазонии»: президент Бразилии обвинил Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо. Фото: Global Look Press

С таким заявлением выступил президент Бразилии Жаир Болсонару. Он утверждает, что голливудская звезда способствует возникновению лесных пожаров в Амазонии. Ведь артист спонсирует неправительственные организации, которые специализируются на этом.

«Ди Каприо — классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та ее распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии», — сказал глава Бразилии, слова которого приводит издание Estadao.

Вот только стоит отметить, что слова Жаира Борсонару не подкреплены никакими доказательствами. По сути, он публично обвинил актера в том, что тот, возможно, и не совершал вовсе. Как бы не случилось так, что задетый до глубины души Леонардо не подал в суд за такие необоснованные высказывания в свой адрес. Ведь ни для кого не секрет, что Ди Каприо является ярым борцом за сохранение природы. Чтобы убедиться в этом, достаточно всего лишь открыть его Instagram-аккаунт.

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Тэги:

Леонардо Ди КаприоЛесные пожарыпрезидент Бразилии
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«Ты участвуешь в сожжении Амазонии»: президент Бразилии обвинил Ди Каприо
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