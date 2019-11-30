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«Сил уже нет»: Ксенофонтова устала от судебных тяжб с бывшим мужем

Как заявила актриса, она не понимает, чем продиктованы действия адвоката Рыжих.

«Сил уже нет»: Ксенофонтова устала от судебных тяжб с бывшим мужем
Ксенофонтова устала от судов с бывшим мужем/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Ксенофонтова заявила, что у нее продолжаются суды и выяснение отношений с бывшим мужем, адвокатом Александром Рыжих. От него в 2011 году она родила дочь. После расставания муж стал бороться за ребенка, который живет с мамой. Также, как считает актриса, он хочет отнять у женщины квартиру, которую когда-то подарил.

Кроме того, всем памятна история, когда муж написал на Ксенофонтову заявление в полицию. Он утверждал, что она несколько раз ударила его по голове, а потом притворилась жертвой домашнего насилия. Кстати, против актрисы было заведено уголовное дело.

Как сказала Ксенофонтова, суды с мужем продолжаются. Она считает, что Рыжих просто получает удовольствие, портя ей жизнь. Его действий она понять не может. Со своей стороны, актриса выполняет все взятые на себя обязательства. Судебные тяжбы отнимают у нее деньги, здоровье и время. Звезда, по собственному признанию, старается от всего абстрагироваться.

«Сил уже нет. Бог свидетель, я не просто не нарушаю достигнутых договоренностей, но еще и очень щедро веду себя в сложившейся ситуации. Хватает мозгов, великодушия и понимания: отношения с этим человеком — одно, а связь дочери с отцом — совсем другое», — заявила Елена Ксенофонтова, слова которой приводит «СтарХит».

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«Сил уже нет»: Ксенофонтова устала от судебных тяжб с бывшим мужем
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