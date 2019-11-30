Потерявший руки и зубы работник «Дома-2» получит пожизненное пособие

Долгое время мужчина не судился с телепроектом, потому что пытался принять свою инвалидность.

Пострадавший при взрыве на площадке «Дома-2» в 2012 году работник телепроекта сумел добиться пожизненных выплат. 29 ноября Тверской суд рассмотрел иск 23-летнего Владимира Шахова. Мужчина рассказал, что остался без рук после того, как нашел в шкафу в бытовке флягу и зачем-то попытался ее открыть. Сразу после инцидента также сообщалось, что Шахов получил перелом голени и левого бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Долгое время Шахов не хотел подавать в суд. Сам он объяснил это стремлением принять себя таким, каким он стал. Кроме того, оформление на работу было произведено с нарушениями – Владимир вспомнил, что долго не нес трудовую книжку, потому что считал, что место заработка – временное. Чуть позже у суда возникли проблемы с определением отношений работодателя и сотрудника.

360 подчеркивает: по итогам заседания суд принял решение обязать работодателя выплатить пострадавшему единовременно 150 тысяч рублей, еще 500 тысяч рублей за последние три года, а также назначил пожизненные выплаты. Сумма их не озвучивалась.