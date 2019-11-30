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«Лечу на свои»: сын Газманова не стал брать денег у отца на отдых

Как заявил музыкант, Филипп уже сам хорошо зарабатывает.

«Лечу на свои»: сын Газманова не стал брать денег у отца на отдых
Газманов заявил, что его сын содержит себя сам/http://globallookpress.com/

Певец Олег Газманов рассказал о своем приемном сыне Филиппе. Это ребенок его супруги от предыдущих отношений. Отцом Филиппа является Вячеслав Мавроди, племянник основателя «МММ» Сергея Мавроди. Как известно, много лет назад Олег Газманов усыновил Филиппа и всегда растил его как своего сына.

Как сказал Олег Газманов, сын занимается бизнесом. Его компания, состоящая из шестидесяти сотрудников, входит в пятерку самых быстрорастущих в стране. Филипп не так давно даже заинтересовал журналистов издания «Форбс». Он уже дал свое первое интервью.

Несколько лет назад Олег Газманов подарил сыну авторучку. Певец пожелал наследнику, чтобы тот ей подписал контракт не меньше, чем на миллион долларов. «Кстати, сейчас Филипп улетел в Дубай с друзьями, сказал: «Папа, помогать не надо — лечу на свои», — заявил Олег Газманов.

Напомним, что Филипп Газманов окончил колледж в Англии. Затем он вернулся в Россию. Известно, что молодой человек занимается грузоперевозками. Не так давно он предложил услуги своей фирмы композитору Игорю Крутому, сообщает «Комсомольская правда».

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ДубайИгорь КрутойОлег ГазмановФилипп Газманов
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«Лечу на свои»: сын Газманова не стал брать денег у отца на отдых
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