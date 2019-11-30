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«Божественная женщина!»: беременная Костенко вызвала восторг шикарным нарядом

Анастасия Костенко блеснула в роскошном платье с открытой спиной

«Божественная женщина!»: беременная Костенко вызвала восторг шикарным нарядом
Анастасия Костенко. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко находится уже на последних месяцах беременности. Многие поклонники отмечают, что своем интересном положении модель расцвела еще больше.

Накануне она предстала перед подписчиками в новом наряде. Инстадива облачилась в длинное платье ярко-алого цвета с глубоким декольте и открытой спиной. А роскошные каштановые волосы ниспадали мягкими локонами на плечи звезды.

Костенко призналась, что уже начала готовить подарки к Новому году. К слову, Анастасия просто обожает радовать близких.

«Это же так здорово: предвкушать реакцию близкого человека, чувствовать атмосферу приближающегося праздника, лопать мандарины и ждать заветный день Х», — высказалась жена спортсмена.

Напомним, недавно девушка попала в больницу. У нее появились осложнения при беременности. В подробности светская львица вдаваться не стала, успокоив фанатов, что уже все позади.

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«Божественная женщина!»: беременная Костенко вызвала восторг шикарным нарядом
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