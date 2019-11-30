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Потап вспомнил, как перестал быть просто коллегой для Каменских

Как сказал музыкант, когда он в первый раз увидел свою нынешнюю жену, то сразу понял, что она поменяет его жизнь.

Потап вспомнил, как перестал быть просто коллегой для Каменских
Потап вспомнил, как признался Каменских в любви/http://globallookpress.com/

Певец Потап вспомнил тот момент, когда они с Настей Каменских перестали быть просто коллегами. По его словам, перелом в его сознании произошел, когда исполнительница решила от него уйти. У нее закончился контракт и ее позвали другие продюсеры. Как заметил музыкант, ему стало больно в тот момент, но он ничего не мог поделать. Это было ее взвешенное решение, а удерживать ее силой он просто не имел права.

«Не потому что я собственник. Не потому что мы теряли этот дуэт, который я половину времени ненавидел. Не знал я, почему. Я сказал: «К кому ты уходишь?! Куда?! Ну и катись!» А внутри-то происходила совсем другая реакция», — заметил Потап.

По собственному признанию, однажды Потап завалился пьяным домой к Насте Каменских. Он сказал, что любит ее и ничего не может с собой поделать. На следующий день они полетели вместе на самолете. Настя спросила, помнит ли он разговор, который состоялся накануне. Музыкант прикинулся, что ничего не помнит, но, как он отметил, у него в тот момент начался открытый энергетический контракт с исполнительницей, которая теперь является его супругой.

Потап заметил, что сразу же знал: Настя — тот человек, который в корне поменяет его жизнь. Сейчас он стал счастливым человеком. Всему виной то, что однажды он поддался своим чувствам. Напомним, что свадьба Насти Каменских и Потапа стала одним из самых ярких событий в мире шоу-бизнеса в этом году. Звезды долго скрывали свой роман. Многие до сих пор думают, что торжество — просто пиар-ход, сообщает портал the-flow.ru.

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Потап вспомнил, как перестал быть просто коллегой для Каменских
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