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«Никакого психотерапевта не надо!»: Ковальчук поделилась снимком из бани

Певица порадовала поклонников горячим фото.

«Никакого психотерапевта не надо!»: Ковальчук поделилась снимком из бани
Юлия Ковальчук. Фото: Борис Кудрявов/КП

Ни для кого не секрет, как тяжела жизнь артиста — работа идет полным ходом, и иногда времени на отдых просто не остается. Певица Юлия Ковальчук — прямое тому подтверждение. Кроме успешной карьеры, исполнительница еще и успевает заботиться о супруге Алексее Чумакове и их общей дочке Амелии.

Чтобы восполнить энергетический баланс, звезда периодически ходит в СПА. Так, 29 ноября, во время черной пятницы, пока все бегали по торговым центрам в надежде ухватить товар со скидкой, Юлия с подругой отправилась в баню. По ее словам, эта процедура в разы полезнее, чем поход к психотерапевту.

«И тело вымываешь, и мозги», — отметила Ковальчук.

Многие поклонники согласились с высказыванием знаменитости. Кроме того, они добавили, что банные процедуры повышают иммунитет и продлевают молодость. И, конечно, благоприятно сказываются на настроении.

«В баньку с подружкой и никакого психотерапевта не надо!» — высказалась подписчица.

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«Никакого психотерапевта не надо!»: Ковальчук поделилась снимком из бани
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