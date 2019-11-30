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«Меня точно поцеловал Господь»: Вербицкая высказалась о возрасте в день шестидесятилетия

Известная телеведущая отмечает юбилей.

«Меня точно поцеловал Господь»: Вербицкая высказалась о возрасте в день шестидесятилетия
Вербицкая высказалась о своем возрасте/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram высказалась по поводу своего возраста. Как известно, ей 30 ноября исполнилось 60 лет. Как сказала телезвезда, свой возраст она никогда не скрывала от окружающих. В этой цифре она видит высокую оценку своей жизни. Как выразилась Вербицкая, для нее возраст всего лишь 6:0 в ее пользу.

Также Лариса Вербицкая отметила, что она прекрасно знает цену своим победам. Они никогда не были для нее легкими. Тем дороже они для нее и ее семьи. Как сказала телеведущая, она всегда боялась перемен. Иногда ей просто хотелось убежать и спрятаться от них. В то же время она понимала, что это путь в никуда. В итоге она поднимала голову и смело шла навстречу переменам. Она считает, что без них невозможно стать сильнее. Так в ее жизни происходило много раз.

«Меня точно поцеловал Господь! Каждый раз я думаю об этом, когда наступает этапный день в моей жизни. Спасибо всем, кто со мной рядом. Я вас люблю и благодарю за каждый день, что мы вместе», — заявила Лариса Вербицкая.

В конце своего поста она заявила, что прекрасно знает о словах Бога, которые он прошептал каждому Стрельцу. «Дарю тебе умение радовать других людей и зажигать в них свет мечты. Пусть каждый, кто встретится с тобой, словно прикоснется к чему-то самому лучшему в себе». Теперь я знаю, как жить дальше», — сказал она.

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Тэги:

день рожденияЛариса Вербицкаяпрограмма "Доброе утро"
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«Меня точно поцеловал Господь»: Вербицкая высказалась о возрасте в день шестидесятилетия
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