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«Мы постоянно ругались»: Хилькевич не раз хотела развестись с супругом

Звезда «Универа» сейчас счастлива в браке с Артуром Волковым.

«Мы постоянно ругались»: Хилькевич не раз хотела развестись с супругом
Хилькевич могла развестись с мужем/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Хилькевич в эфире шоу Дмитрия Шепелева «Мамки» заявила, что не раз хотела развестись с супругом Артуром Волковым. Причиной была усталость от материнских забот. Как сказала актриса, особенно тяжело ей было, когда она оставалась в одной квартире с мужем и двумя детьми.

«Мы постоянно ругались. Я еще не научилась справляться с двумя детьми. Старшая дочь ревновала. Наш папа тогда не мог с этим справляться. А мне на работу, на съемки надо собираться», — заявила она.

К счастью, сейчас семейные передряги позади. Дети повзрослели. Анна Хилькевич даже думает о пополнении в семействе. Она не против подарить своему мужу еще одного ребенка.

Звезда «Универа» отметила, что считает своего мужа самым сексуальным мужчиной на земле. Ради него она даже существенно сократила количество откровенных публикаций в социальных сетях. Также она отметила, что получала всегда больше супруга. Он, к примеру, предлагал снимать квартиру попроще. Звезде приходилось идти на обман, чтобы мужчина не чувствовал дискомфорт по поводу этой ситуации.

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Анна ХилькевичАнна Хилькевич последние новостиАртур Волков
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«Мы постоянно ругались»: Хилькевич не раз хотела развестись с супругом
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