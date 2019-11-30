Шнуров выгнал участника из шоу «Голос» со словам «Ты победитель!»

Минувшим вечеров в эфире Первого канала вышел очередной выпуск восьмого сезона шоу «Голос», в рамках которого состоялись поединки. Одной из пар стали Милана Рахманова и Антон Токарев.

«Все, к чему прикасается Сережа, очень далеко от колыбельной. Немножко трудно оценивать голос, потому что громко», — сказал Валерий Сюткин после исполнения их номера.

Полина Гагарина еще раз напомнила о том, что еще с начала недоумевала, как можно было поставить вместе ее любимчиков в команде Шнурова, потому что это бриллианты.

«Но ведь кому-то придется уходить», — заметила певица.

«Придется кому-то даровать свободу!» — поправил Сергей Шнуров.

«Но это ужасно, потому что я бы пошла на каждый концерт каждого из вас», — закончила Гагарина.

Константин Меладзе отметил, что исполнение Антона и Миланы абсолютно современно, стильно и со вкусом. Оркестр добавил мощи и размашистости. Ребята, по словам композитора, конечно, выступили блестяще. Сергею удается как-то выжимать из своих ребят все самое лучшее. А в заключении слово взял сам наставник ребят.

«Я получил удовольствие. Я увидел в вас настоящих артистов, которые готовы буквально умереть на сцене. Это чувство приближающейся и разверзающейся бездны. Я его ощутил. И теперь я, к сожалению, готов назвать имя. Дело в том, что я в детстве занимался на скрипке, и теперь ее жутко ненавижу. Когда я ее вижу, мне плохо. А когда слышу, мне становится совсем плохо. Я, преодолевая себя, слушаю скрипку. А Милана, она просто состоявшийся артист, я не знаю, что еще сказать. Поэтому я выбираю Антона», — сказал Сергей Шнуров.

Дмитрий Нагиев подметил, что во время объявления имени Милана подняла руку. «Это потому что я — победитель», — сказала участница.

«Это так и есть, ты – победитель!» — еще раз подтвердил лидер «Ленинграда».

Милана Рахманова и Антон Токарев.

Напомним, в этом же выпуске Константин Меладзе признался, что прислушивается к мнению только одного человека. А Валерий Сюткин обвинил Сергея Шнурова в неуважении к творчеству Меладзе.