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Константин Меладзе признался, что прислушивается только к одному человеку

Композитор с большим трудом выбрал участника «Голоса», который пойдет в следующий этап.

Константин Меладзе признался, что прислушивается только к одному человеку
КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ ФОТО:GLOBALLOOKPRESS.COM

В восьмом сезоне музыкального шоу «Голос» прошли очередные поединки. Среди других дуэтов, выступивших в очередной серии проекта, были и подопечные Константина Меладзе были Инна Саядян и Аскер Бербеков. После того, как участники спели песню, наставники по традиции прокомментировали номер коллеги.

«Я не хотел бы оказаться в дуэте с самого начала», — обратился к Аскеру Сергей Шнуров. – «Вы могли бы просто постоять молча, ведь известно, что Константин обычно выбирает девушек».

Валерий Сюткин добавил, что песня стала настоящим праздником любви для зрителей, а Полина Гагарина назвала номер классическим, голливудским в самых лучших его традициях.

«Этот дуэт самый равноценный. Я до последней секунды мучительно выбирал того, кто пойдет дальше», — сказал Константин Меладзе.
«Я подсказал», — шутя, напомнил коллеге Сергей Шнуров.

«Подсказки в данном случае на меня не действуют, вы не моя жена», — парировал композитор и выбрал в итоге того подопечного, для которого, по его словам, он может сделать еще что-то. Им оказался Аскер Бербеков. Этот выбор, кстати, очень удивил лидера группы «Ленинград».

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Константин Меладзе признался, что прислушивается только к одному человеку
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