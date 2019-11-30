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«По-моему переборщил»: Сюткин обвинил Шнурова в неуважении к творчеству Меладзе

На шоу «Голос» прошли очередные поединки.

«По-моему переборщил»: Сюткин обвинил Шнурова в неуважении к творчеству Меладзе
ВАЛЕРИЙ СЮТКИН. ФОТО: БОРИС КУДРЯВОВ/ЭГ

На Первом канале продолжаются музыкальные батлы в рамках очередного сезона проекта «Голос». В одном из номеров участники команды Сергея Шнурова Станислав Мошкин и Эльдар Абдуллин исполнили один из ранних хитов Константина Меладзе «Сэра». Мелодичную композицию, которую как предположил ведущий программы Дмитрий Нагиев, Меладзе писал в трусах и тапочках, ребята исполнили совершенно в другом стиле, за что Нагиев в шутку назвал их упырями.

Композитор подтвердил, что примерно так и была написана эта песня. Ночью, в общежитии. Он поблагодарил участников шоу и Шнурова, благодаря которому у него повышается самооценка.

«Рок жив», — так прокомментировала исполнение песни Полина Гагарина, отметив, что никогда не думала, что она скажет это относительно песни «Сэра».

«У меня нет никаких претензий к ребятам, они выполнили задачу, поставленную наставником. Но как коллега коллеге скажу – по-моему переборщил. В какой-то момент вот эта тонкая планочка, когда все сделано с любовью и искусством, в какой-то момент я почувствовал пережим», — не удержался от критического замечания другой наставник, Валерий Сюткин.

В ответ Сергей Шнуров отметил, что это прочтение песни, ориентированное на молодежную аудиторию, к которой Валерий Сюткин уже вряд ли относится. Но в том, что был пережим, не согласился.

«Я взял «Old school» песню и попытался придать ей новую жизнь. Когда я их увидел вдвоем, я вспомнил про корейский поп. Я их совместил, добавил цыганскую нотку «Сэра», и вот что получилось. Валерий вжался в кресло», — ответил Шнуров.

Лидер группы «Ленинград», кстати, по итогам прослушивания оставил в проекте Эльдара Абдуллина.

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Валерий СюткинГолос-8Дмитрий НагиевКонстантин МеладзеСергей ШнуровСергей Шнуров последние новости
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«По-моему переборщил»: Сюткин обвинил Шнурова в неуважении к творчеству Меладзе
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