НОВОСТИ

«Если сама не смогу петь, пусть поет зал»: Пугачева анонсировала концерт на 80-летие

И пожелала поклонникам здоровья, чтобы вместе встретиться на шоу через десять лет.

«Если сама не смогу петь, пусть поет зал»: Пугачева анонсировала концерт на 80-летие
Алла Пугачева дала не последний концерт. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачева на программе «Время» рассказала о своем фильме-концерте, который был снят на ее 70-летии этой весной и сейчас стартовал в кинотеатрах страны. Певица напомнила зрителям, что в 60 лет она пообещала завязать с концертной деятельностью, но сделала исключение ради очередного юбилея.

Ведущий напомнил певице, что в ее фильме только четыре старых хита, которые знает вся страна, а остальное — новые песни. В ответ Пугачева сказала, что подбирала композиции, которые соответствуют ее нынешнему мировоззрению. Например, новая песня «Мой друг» уже заменила ей «Не отрекаются, любя».

«Я разложила песни так, как будто бы просто разговаривала с вами по душам, — объяснила Примадонна. — Вот этот «Инстаграм». Что это такое?! Меня всю жизнь учили, что сплетничать и хвастаться нехорошо. Но я вижу, что сейчас все-таки время «Инстаграма». И свое отношения я могу выразить в песне. И так каждая песня была моей мыслью. Я бы назвала этот концерт «А напоследок я скажу».

Пугачева призналась, что не отправляла новых песен на радио, потому что они создавались не для ротации. Скорее всего, артистка издаст их отдельным диском. А по поводу своих старых хитов она пообещала, что соберет из них концерт на 80 лет.

«Это большая мотивация, чтобы дольше жить, следить за своим здоровьем, — улыбаясь, сказала звезда. — Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Мне главное — быть более-менее в форме, чтобы стоять. Хотя и лежа можно, и сидя (смеется). Зато тогда эти песни дозреют».

Алла Борисовна пожелала своим поклонникам здоровья, чтобы встретиться на ее концерте в честь 80-летия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваконцертПрограмма "Время"юбилейюбилейный концерт
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Если сама не смогу петь, пусть поет зал»: Пугачева анонсировала концерт на 80-летие
Интересно?
Поделись с друзьями: