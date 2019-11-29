«Если сама не смогу петь, пусть поет зал»: Пугачева анонсировала концерт на 80-летие

И пожелала поклонникам здоровья, чтобы вместе встретиться на шоу через десять лет.

Алла Пугачева на программе «Время» рассказала о своем фильме-концерте, который был снят на ее 70-летии этой весной и сейчас стартовал в кинотеатрах страны. Певица напомнила зрителям, что в 60 лет она пообещала завязать с концертной деятельностью, но сделала исключение ради очередного юбилея.

Ведущий напомнил певице, что в ее фильме только четыре старых хита, которые знает вся страна, а остальное — новые песни. В ответ Пугачева сказала, что подбирала композиции, которые соответствуют ее нынешнему мировоззрению. Например, новая песня «Мой друг» уже заменила ей «Не отрекаются, любя».

«Я разложила песни так, как будто бы просто разговаривала с вами по душам, — объяснила Примадонна. — Вот этот «Инстаграм». Что это такое?! Меня всю жизнь учили, что сплетничать и хвастаться нехорошо. Но я вижу, что сейчас все-таки время «Инстаграма». И свое отношения я могу выразить в песне. И так каждая песня была моей мыслью. Я бы назвала этот концерт «А напоследок я скажу».

Пугачева призналась, что не отправляла новых песен на радио, потому что они создавались не для ротации. Скорее всего, артистка издаст их отдельным диском. А по поводу своих старых хитов она пообещала, что соберет из них концерт на 80 лет.

«Это большая мотивация, чтобы дольше жить, следить за своим здоровьем, — улыбаясь, сказала звезда. — Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Мне главное — быть более-менее в форме, чтобы стоять. Хотя и лежа можно, и сидя (смеется). Зато тогда эти песни дозреют».

Алла Борисовна пожелала своим поклонникам здоровья, чтобы встретиться на ее концерте в честь 80-летия.