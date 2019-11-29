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Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на «России 1» после шутки

Глава украинской общественной организации «Европейский выбор» Кирилл Животовский позволил себе неуместный юмор о евреях.

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на «России 1» после шутки
Кирилл Животовский. Фото: кадр из передачи "Кто против?"

Из шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» выгнали украинского эксперта после неуместной шутки.

Директор украинской общественной организации «Европейский выбор» Кирилл Животовский неудачно высказался на эфире в пятницу, 29 ноября. Это произошло после того, как экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений Евгений Червоненко отметил большое развитие антисемитизма в его стране. После этого Животовский и позволил себе «шутку».

Ведущий «Кто против?» Дмитрий Куликов заявил, что такой юмор не может иметь места на телевидении.

В ответ украинский эксперт отметил, что это не шутка, а констатация факта того, как себя чувствуют «лица с гражданством», проживающие на Украине.

«Этого в эфире никогда не будет», — категорично заявил Куликов и показал Животовскому красную карточку, что обозначает дисквалификацию навсегда.

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Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на «России 1» после шутки
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