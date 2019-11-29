Проданный до рождения: москвичи пытались купить ребенка в утробе 22-летней девушки

Московские следователи взялись за дело о продаже молодой матерью новорожденного ребенка.

По их версии, этим летом 22-летняя беременная женщина договорилась с семейной парой о продаже им своего будущего новорожденного младенца. Затем, как только мамочка выписалась из роддома, она сразу же передала малыша покупателям.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве, возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Правоохранители собираются ходатайствовать перед судом о заключении под стражу и нерадивой матери, и семейной пары, выступившей покупателями.

Сумма сделки следователями не озвучивается.

По всей видимости, бездетная пара решила воспитать «с нуля» приемного ребенка, так как о суррогатном материнстве речи не идет. А вот к молодой москвичке, торгующей своим потомством, возникает ряд этических вопросов.