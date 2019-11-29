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Владимир Путин против «родителя номер один» и всецело за «маму»

Глава государства высказал надежду, что у нас не приживутся западные обозначения родителей.

Владимир Путин против «родителя номер один» и всецело за «маму»
Владимир Путин надеется, что "родитель номер один" никогда не заменит "маму" ФОТО: kremlin.ru

Владимир Путин высказал свое отношение к западным обозначениям «родитель номер один» и «номер два». Российский лидер подчеркнул, что мама и папа звучит гораздо приятнее, и выразил надежду, что эти традиционные слова не заменят безликими номерами.

«Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — подчеркнул президент, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Определения «родитель номер один» и «номер два» используются в документообороте, в частности, в США и Франции. Попытки ввести подобные нормы принимались в Италии, но там обозначения не прижились. В апреле 2019 года было решено отказаться от данной практики и вернуть в графу «родители» традиционные «мать» и «отец», пишет сайт Радио «КП».

Напомним, 27 ноября, глава государства принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Проезд по М-11 будет стоить около двух тысяч рублей.  На встрече со строителями трассы Путин сообщил, что по результатам голосования для автодороги выбрано название «Нева», пишет argumenti.ru.

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Владимир Путин против «родителя номер один» и всецело за «маму»
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