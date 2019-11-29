Попытка № 2: продюсер Бузовой вернет на сцену Машу Малиновскую

В Сети уже советуют поющей ведущей задуматься - у нее появилась конкурентка.

38-летняя телеведущая Маша Малиновская решила снова заняться своей музыкальной карьерой. Несколько лет назад состоялся ее дебют, она представила первую песню. Но старт оказался не самым удачным и блондинка пропала с радаров.

Теперь попытка номер два: Маша Малиновская снова попробует покорить музыкальный Олимп, а поможет ей в этом продюсер Ольги Бузовой — Арам Арчер. Под его руководством девушка уже выпустила песню «Я танцую».

Певица призналась, что ужасно волнуется, что ничего не получится, но надежда, как известно, умирает последней.

«Состояние между счастьем и паникой одновременно. Мне очень важно знать ваше мнение и понимать в правильном ли направлении я двигаюсь», — комментирует свою новую работу Маша Малиновская.