Попытка № 2: продюсер Бузовой вернет на сцену Машу Малиновскую

38-летняя телеведущая Маша Малиновская решила снова заняться своей музыкальной карьерой. Несколько лет назад состоялся ее дебют, она представила первую песню. Но старт оказался не самым удачным и блондинка пропала с радаров.
Теперь попытка номер два: Маша Малиновская снова попробует покорить музыкальный Олимп, а поможет ей в этом продюсер Ольги Бузовой — Арам Арчер. Под его руководством девушка уже выпустила песню «Я танцую».
Певица призналась, что ужасно волнуется, что ничего не получится, но надежда, как известно, умирает последней.
«Состояние между счастьем и паникой одновременно. Мне очень важно знать ваше мнение и понимать в правильном ли направлении я двигаюсь», — комментирует свою новую работу Маша Малиновская.
Надо сказать, что композиция пришлась многим пользователям по душе и на Машу обрушился шквал комплиментов в Сети.
«Шикарная песня», — пишут пользователи.
«У Вас очень круто получается, мне прям нравится, хотя я рокер», — признаются другие.
«Песня не просто зашла, залетела!», — подбадривают Малиновскую подписчики.
Многие в шутку советуют Ольге Бузовой начинать волноваться, у нее появился конкурент — еще одна поющая ведущая. И даже не одна, Регина Тодоренко тоже решила удариться в музыку. Звезда выложила видеоролик, в котором она в эффектном платье исполняет композицию «Течет река Волга». Голос у Регины действительно очень сильный, впрочем, это никак не помешало ей забыть строчку «среди снегов белых», пишет сайт Актуальные новости.
А вот Ольга Бузова ранее попала в двусмысленную ситуацию. Глава пресс-службы радиостанции «Новое радио» Антон Землянский заявил, что начинающая певица Ольга Бузова могла «прихватить» музыкальную премию, предназначенную не ей, с собой. По его словам, после церемонии организаторы на досчитались одной награды, а потом увидели её у телеведущей на полочке, сообщает argumenti.ru.