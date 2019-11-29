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Попытка № 2: продюсер Бузовой вернет на сцену Машу Малиновскую

В Сети уже советуют поющей ведущей задуматься - у нее появилась конкурентка.

Попытка № 2: продюсер Бузовой вернет на сцену Машу Малиновскую
Маша Малиновская решила вернуться на сцену. Теперь под руководством продюсера Ольги Бузовой ФОТО: https://www.instagram.com/malinovskaya_tv/

38-летняя телеведущая Маша Малиновская решила снова заняться своей музыкальной карьерой. Несколько лет назад состоялся ее дебют, она представила первую песню. Но старт оказался не самым удачным и блондинка пропала с радаров.

Теперь попытка номер два: Маша Малиновская снова попробует покорить музыкальный Олимп, а поможет ей в этом продюсер Ольги Бузовой — Арам Арчер. Под его руководством девушка уже выпустила песню «Я танцую».

Певица призналась, что ужасно волнуется, что ничего не получится, но надежда, как известно, умирает последней.

«Состояние между счастьем и паникой одновременно. Мне очень важно знать ваше мнение и понимать в правильном ли направлении я двигаюсь», — комментирует свою новую работу Маша Малиновская.

Надо сказать, что композиция пришлась многим пользователям по душе и на Машу обрушился шквал комплиментов в Сети.

«Шикарная песня», — пишут пользователи.

«У Вас очень круто получается, мне прям нравится, хотя я рокер», — признаются другие.

«Песня не просто зашла, залетела!», — подбадривают Малиновскую подписчики.

Многие в шутку советуют Ольге Бузовой начинать волноваться, у нее появился конкурент — еще одна поющая ведущая. И даже не одна, Регина Тодоренко тоже решила удариться в музыку. Звезда выложила видеоролик, в котором она в эффектном платье исполняет композицию «Течет река Волга». Голос у Регины действительно очень сильный, впрочем, это никак не помешало ей забыть строчку «среди снегов белых», пишет сайт Актуальные новости.

А вот Ольга Бузова ранее попала в двусмысленную ситуацию. Глава пресс-службы радиостанции  «Новое радио» Антон Землянский заявил, что начинающая певица Ольга Бузова могла «прихватить» музыкальную премию, предназначенную не ей, с собой. По его словам, после церемонии организаторы на досчитались одной награды, а потом увидели её у телеведущей на полочке, сообщает argumenti.ru.

 

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Тэги:

Маша МалиновскаяОльга БузоваРегина Тодоренко
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Попытка № 2: продюсер Бузовой вернет на сцену Машу Малиновскую
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