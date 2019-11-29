«Никаких разбитых сердец»: Данко объяснил, почему ушел от Даны Борисовой

Певец Данко, он же Александр Фадеев (настоящее имя артиста — Прим. ред.) прокомментировал свое расставание с Даной Борисовой. Их роман был непродолжительным. Спустя несколько месяцев, певец принял решение прервать отношения со светской львицей ради модели Натальи Устименко.

Как выяснилось, Данко встречался с Борисовой, когда его экс-возлюбленная находилась в интересном положении. Вернувшись в семью, поп-исполнитель сделал все возможное для того, чтобы заслужить доверие избранницы. Ни для кого не секрет, что Устиненко родила от него двоих детей: старшей дочери артиста Софии в январе исполнилось пятнадцать лет. В апреле 2014 года у пары родился их младший ребенок — малышка Агата. Медики диагностировали у крохи ДЦП. Появление двух детей не удержал Данко в семье. Певец все-таки ушел от Устименко, однако к Борисовой он не вернулся.

Сама Дана утверждала, что чувствовала себе униженной, когда экс-возлюбленный бросил ее ради беременной женщины. Кроме того, знаменитость обвиняла певца в том, что он якобы поднял на нее руку. Об этом она заявила на программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». Съемка шоу проходила летом 2018 года. Однако по результатам детектора лжи, удалось установить, что Дана говорила не правду, жалуясь на избиение.

«Прошла любовь, завяли помидоры… Никакой трагедии, никаких разбитых сердец», — отметил Данко в интервью Teleprogramma.pro, высказывая свою версию размолвки с Борисовой.

Ранее Данко признался, что целый год прожил под одной крышей с Лолитой Милявской. По словам артиста, он действительно любил теперь уже экс-супругу инструктора по сквошу Дмитрия Иванова. Артист уточнил, что сильно переживал, когда украинская певица вышла замуж за другого, но мешать счастью Лолиты он не стал.