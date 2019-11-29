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Душевая кабина и двуспальная кровать: Киркоров показал свой элитный вагон

Привыкли ездить в купе и плацкарте? Самое время посмотреть, какие вагоны используют звезды.

Душевая кабина и двуспальная кровать: Киркоров показал свой элитный вагон
Филипп Киркоров. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Мы давно привыкли, что у звезд эстрады и шоу-бизнеса все чуточку лучше, чем у простых смертных. Но элитный вагон Филиппа Киркорова бьет все рекорды.

В своем официальном аккаунте в Instagram певец выложил забавный видеоролик. В нем шоумен Борис Рубиновский моет руки в идеально чистой раковине и нахваливает вагон, после чего выходит в соседнюю комнату и видит Филиппа Киркорова, лежащего на шикарной кровати. Певец в недоумении смотрит на Бориса, оказывается, что все это время мы находились не в номере дорогого отеля, а в поезде, в персональном купе звезды. Мужчины начинают петь песню «Снег» Киркорова, в процессе чего Филипп аккуратно выпроваживает незваного гостя.

Душевая кабина, двуспальная кровать и даже картина на стене. А вы бы отказались путешествовать в таком вагоне?

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Тэги:

Борис РубиновскийРЖДФилипп Киркоров
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Душевая кабина и двуспальная кровать: Киркоров показал свой элитный вагон
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