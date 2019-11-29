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В московском метро полицейский, пытавшийся разнять драку, получил ножом в грудь

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.

В московском метро полицейский, пытавшийся разнять драку, получил ножом в грудь
Полицейский ранен в результате драки в московском метро. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В пятницу, 29 ноября, в московском метро произошло нападение на полицейского. Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, страж порядка метрополитена стал свидетелем конфликта между двумя мужчинами на станции метро «Савеловская» и попытался остановить драку. В этот момент один из дебоширов, находившийся в состоянии опьянения, ударил сотрудника ножом в грудь.

Атака на полицейского была умышленной, однако о задержании подозреваемого в сообщении ГУВД по Москве не говорится.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, что в этот же день неизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне. Местной полиции пришлось застрелить подозреваемого, не желавшего сдаваться.

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В московском метро полицейский, пытавшийся разнять драку, получил ножом в грудь
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