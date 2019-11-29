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Действительно черная пятница: в Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом

Пострадали, как минимум, пять человек.

Действительно черная пятница: в Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом
В Лондоне подняты по тревоге все оперативные службы. Фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com

ЧП в столице Англии: в пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. После этого прибывшие на место силовики открыли по злоумышленнику огонь из винтовок.

Очевидцы сообщили, что преступник был застрелен стражами порядка.

Предварительно, пострадали пять человек, сообщили в полиции каналу Sky News. По крайней мере, одна из жертв скончалась на месте.

Из-за операции по задержанию нападавшего мост был перекрыт, сейчас там большое число машин силовых структур и скорой помощи. Судя по реакции представителей правопорядка, происшествие можно сравнить с терактом.

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Действительно черная пятница: в Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом
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