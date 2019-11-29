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«Ценю постоянство»: 59-летняя Вербицкая высказалась о муже в годовщину свадьбы

Телеведущая не скрывает: вот уже 34 года она счастлива в браке.

«Ценю постоянство»: 59-летняя Вербицкая высказалась о муже в годовщину свадьбы
Лариса Вербицкая (Фото: Иван Макеев/"КП")

Лариса Вербицкая и ее супруг Александр Дудов отпраздновали 34-летие совместной жизни. В годовщину свадьбы телеведущая заговорила о своей второй половинке. Она подметила, что если бы на один день стала мужчиной, то пришла бы к заключению, что ей снится «кошмарный сон». По словам знаменитости, только тогда она смогла бы получить ответ на волнующий ее вопрос: почему мужчины согласны терпеть своих женщин?

Вербицкая не скрывает: если бы ей сказали, что до конца своих дней она обязана есть один и тот же продукт, то с легкостью бы выбрала что-то «смертельное», только для того, чтобы избавиться от этой ненавистной монодиеты. В рационе Лариса, к слову, в отличие от Лаймы Вайкуле, предпочитает разнообразие. Однако в семейной жизни она больше ценит постоянство. По словам телеведущей, ей невероятно повезло с возлюбленным. Вербицкая не сомневается: они встретились с Александром только для того, чтобы сделать друг друга счастливыми.

«Я ценю и берегу постоянство… Еще один год упал в нашу копилку семейных лет», — отметила Лариса.

Знаменитость уточнила, что еще до знакомства с избранником она успела усвоить важные жизненные уроки, поэтому к союзу с режиссером Вербицкая отнеслась со всей серьезностью, как, впрочем, и возлюбленный телеведущей. По словам Ларисы, за 34 года совместной жизни они с Дудовым сдали свой экзамен по семейному счастью на отлично.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛариса Вербицкаямода и стиль
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«Ценю постоянство»: 59-летняя Вербицкая высказалась о муже в годовщину свадьбы
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