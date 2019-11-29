Стало известно, чем будет заниматься Путин 31 декабря

Стало известно, как Владимир Путин проведет последний день 2019 года. 31 декабря в этом году выпадает на вторник, и сейчас активно обсуждается предложение сделать этот день выходным. Что касается президента, то он, по заверению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проведет этот день традиционно, то есть за работой.

«Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл. И 31 будет работать», — подчеркнул Песков на встрече с журналистами.

Он также добавил, что выходные у главы государства случаются крайне редко. Даже если Владимир Владимирович какую-то часть дня посвящает отдыху, то в оставшееся время он всегда занят делом.

Что касается изменения в производственном календаре, которые бы позволили всем россиянам отдыхать в канун главного праздника года, то этот вопрос должен решиться на законодательном уровне. В Госдуме и Совете Федерации позитивно относятся к инициативе, поддерживают ее и в Минтруде, но процедура не быстрая.