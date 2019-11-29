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Стало известно, чем будет заниматься Путин 31 декабря

Дмитрий Песков рассказал о том, какие планы у президента.

Стало известно, чем будет заниматься Путин 31 декабря
Стало известно, как Владимир Путин проведет 31 декабря ФОТО: Виктор ГУСЕЙНОВ/КП
Стало известно, как Владимир Путин проведет последний день 2019 года. 31 декабря в этом году выпадает на вторник, и сейчас активно обсуждается предложение сделать этот день выходным. Что касается президента, то он, по заверению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проведет этот день традиционно, то есть за работой.
«Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл. И 31 будет работать», — подчеркнул Песков на встрече с журналистами.
Он также добавил, что выходные у главы государства случаются крайне редко. Даже если  Владимир Владимирович какую-то часть дня посвящает отдыху, то в оставшееся время он всегда занят делом.
Что касается изменения в производственном календаре, которые бы позволили всем россиянам отдыхать в канун главного праздника года, то этот вопрос должен решиться на законодательном уровне. В Госдуме и Совете Федерации позитивно относятся к инициативе, поддерживают ее и в Минтруде, но процедура не быстрая.
Глава ведомства Максим Топилин напомнил, что в 2019 году сделать 31 декабря выходным возможно только в одном случае — по соглашению с работодателями. Но тогда, по закону, работникам не оплатят смену или внесут в счет отпуска, сообщает сайт Радио «КП».
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Владимир ПутинДмитрий ПесковКремль
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Стало известно, чем будет заниматься Путин 31 декабря
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