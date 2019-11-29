Кожа и атлас: Алсу подобрала необычный аксессуар для съёмок

Еще в первых числах ноября супруга бизнесмена Яна Абрамова презентовала на личной страничке в Instagram новый трек под названием «Герои любимых романов». По словам певицы, ради съемок клипа она решилась на смену имиджа. Алсу постригла локоны, согласившись на каре. Сама знаменитость осталась довольна переменами, ответив на критику хейтеров о том, что с новой прической она стала выглядеть старше своих лет и даже старее.

«Ну, уже пора», — не без иронии подметила певица.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Абрамова опубликовала свежий снимок из студийной фотосессии. Алсу поделилась кадром бекстейджа нового видеоклипа. Свой монохромный наряд многодетная певица дополнила аксессуаром. Комментируя образ артистки, эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави уточнила, что Алсу примерила «необычную кожаную перчатку» с атласной летной.

«Скорее всего, весь этот образ непосредственно связан с темой песни и будущего клипа. Трудно сказать, чем руководствовалась певица, отдавая предпочтение такой детали. Сам аксессуар являет собой смешение чего-то жесткого и, я бы даже сказала, мужского с непосредственной женственностью, что мы видим — кожа и атлас. Если бы и лента была кожаной — тогда аксессуар являл бы собой элемент мужской силы, а вот это переплетение атласной ленты по руке — своего рода напоминание женственности. Что ж, будем ждать премьеру клипа для того, чтобы понять, почему эту деталь выбрала для себя наша героиня», — экспертно резюмировала стилист.

Напомним, что у Алсу трое детей: тринадцатилетняя Сафина, одиннадцатилетняя Микелла и трехлетний сын Рафаэль. Сама певица уже говорила о том, что муж не препятствовал ее карьере. И даже наоборот, Ян всячески поддерживает возлюбленную. Артистка не только занимается воспитанием наследников, она также принимает участие в различных светских мероприятиях.