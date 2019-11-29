Депутат Госдумы связал рост насилия в обществе с жестокими фильмами

Депутат Госдумы назвал кино элементом пропаганды насилия. На круглом столе, посвященном вопросам всплеска жестокости в обществе, представитель ЛДПР Василий Власов отметил, что современные фильмы формируют у людей нормальное отношение к насилию.

Народный избранник напомнил о боевиках, большая часть которых состоит из стрельбы, драк и оскорблений.

«Может быть, и красиво снято, но все же это насилие, — цитирует Власова новостное агентство «Москва». — Какое мировоззрение мы хотим получить у современного поколения, если оно выращено на таких фильмах?»

Депутат отметил, что, когда люди день за днем видят насилие не экране, они начинают воспринимать его как нечто абсолютно нормальное. Такой же эффект имеет показ в кино употребления табака и алкоголя.

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Согласны с господином Власовым? Может, стоит меньше крутить боевиков и бандитских сериалов по ТВ?