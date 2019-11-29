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Мамина модница: двухлетняя дочь Шейк отметилась на прогулке в бомбере и джинсах

33-летняя модель смогла выкроить время в плотном графике ради маленькой Леи.

Мамина модница: двухлетняя дочь Шейк отметилась на прогулке в бомбере и джинсах
Ирина Шейк (Фото: Евгения Гусева/"КП")

Российская супермодель не только занимается собственной карьерой, но и воспитывает двухлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. На днях вместе с малышкой Ирина Шейк отправилась на прогулку в Нью-Йорке, побывав неподалеку от Манхэттена.

Репортеры запечатлели знаменитость во время отдыха в неформальной обстановке. Манекенщица не забыла взять ребенку мяч для игры. Несмотря на плотный график и постоянную занятость, Ирине удалось выкроить время для малышки. Шейк прогулялась с дочкой без сопровождения нянь, посвятив уикенд Лее.

Знаменитость нарядила кроху в куртку-бомбер «молочного оттенка», детские джинсы с принтом Микки Мауса на коленках и алые ботинки в спортивном стиле. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов уже говорил том, что этот мультипликационный персонаж пользуется большой популярностью как у детей, так и у родителей.

Сама Ирина отдала предпочтение кожаной куртке, которую она накинула поверх толстовки с капюшоном. Образ знаменитости дополнили узкие брюки и высокие сапоги на массивной подошве. В одном из интервью модель призналась, что в юности она переживала из-за своей внешности. По словам Шейк, мальчики из класса постоянно находили повод для того, чтобы подшутить над ней. Однако с возрастом модель приняла все свои недостатки, превратив их в достоинства. Девушка до сих следует советам мамы, которая научила ее следить за внешностью.

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Мамина модница: двухлетняя дочь Шейк отметилась на прогулке в бомбере и джинсах
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