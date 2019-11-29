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Это еще не конец: началась работа над продолжением сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак рассекретила первые кадры продолжения саги.

Это еще не конец: началась работа над продолжением сериала «Ничто не случается дважды»
Ничто не случается дважды. Фото: Первый Канал

Не успел закончиться первый сезон телесериала «Ничто не случается дважды» на Первом канале, как режиссер Оксана Байрак поделилась со своими подписчиками в Instagram первыми кадрами продолжения саги. Еще в прошлом месяце съемочная группа приступила к работе над продолжением сериала, который так полюбили зрители.

Как говорит режиссер, работа предстоит огромная, съемки ведутся на территории Украины, Грузии и Турции. Концовка первого сезона оставляет открытый финал, а ответы на все вопросы зрителям предстоит найти в продолжении «Ничто не случается дважды», именно там нам расскажут, как же сложится дальнейшая судьба главных героев.

По сюжету, второй сезон начнется через шесть месяцев после окончания первого. Огнев, выживший после покушения и оставивший из-за дочери криминальный мир, купил островок, живёт на нём вдали от всех и растит малолетнюю Катю, которая думает, что её мать мертва. В это время Маша ищет дочь, обнаруживает её и в результате оказывается у Огнева в плену…

Главного героя – политрука заставы Вадима Огнева – сыграл Антон Батырев. В сериале он — волк-одиночка, человек, не умеющий любить. Главная героиня — девушка Катя (Катерина Тышкевич), появившаяся на заставе недавно вместе со своим молодым мужем — лейтенантом Богдановым.

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Тэги:

"Ничто не случается дважды"Оксана БайракСериал
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Это еще не конец: началась работа над продолжением сериала «Ничто не случается дважды»
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