«Всегда будут на стороне мамы»: таролог высказалась о детях Цыганова и Леоновой

Экстрасенс Марианна Абравитова уверена, что возлюбленная актера, Юлия Снигирь, делает все для того, чтобы наладить отношения с его наследниками от предыдущих отношений.

36-летняя Юлия Снигирь в откровенном интервью Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» рассказала о личном. Ни для кого не секрет, что актриса родила от Евгения Цыганова сына Федора. Возлюбленный знаменитости ушел из семьи, когда Ирина Леонова находилась в интересном положении. В сентябре экс-избранница артиста подарила ему седьмого ребенка — дочку Веру. А спустя шесть месяцев Юлия родила от Евгения своего первенца.

По словам Снигирь, ее маленького сынишку интересуют только машинки. Актриса подметила, что рада тому обстоятельству, что у Феди есть старшие братья и сестра, которые могут справиться с его капризами. Юлия уверена, что единственному ребенку в семье всегда приходится несладко.

«Хорошо, что есть братья и сестры, которые поставят его на место», — не без улыбки отметила актриса на встрече с Бондарчуком.

За экспертным комментарием относительно того, сумела ли Снигирь наладить отношения с отпрысками нынешнего возлюбленного, корреспондент Teleprogramma.pro обратилась к тарологу Марианне Абравитовой. По словам экстрасенса, она не сомневается в том, что Юлия делает все возможное, чтобы поладить с детьми любимого мужчины и в определенном смысле ей удалось в этом преуспеть. При этом Марианна полагает, что наследники Евгения до конца не приняли новую возлюбленную отца.