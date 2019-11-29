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«Всегда будут на стороне мамы»: таролог высказалась о детях Цыганова и Леоновой

Экстрасенс Марианна Абравитова уверена, что возлюбленная актера, Юлия Снигирь, делает все для того, чтобы наладить отношения с его наследниками от предыдущих отношений.

«Всегда будут на стороне мамы»: таролог высказалась о детях Цыганова и Леоновой
Юлия Снигирь (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

36-летняя Юлия Снигирь в откровенном интервью Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» рассказала о личном. Ни для кого не секрет, что актриса родила от Евгения Цыганова сына Федора. Возлюбленный знаменитости ушел из семьи, когда Ирина Леонова находилась в интересном положении. В сентябре экс-избранница артиста подарила ему седьмого ребенка — дочку Веру. А спустя шесть месяцев Юлия родила от Евгения своего первенца.

По словам Снигирь, ее маленького сынишку интересуют только машинки. Актриса подметила, что рада тому обстоятельству, что у Феди есть старшие братья и сестра, которые могут справиться с его капризами. Юлия уверена, что единственному ребенку в семье всегда приходится несладко.

«Хорошо, что есть братья и сестры, которые поставят его на место», — не без улыбки отметила актриса на встрече с Бондарчуком.

За экспертным комментарием относительно того, сумела ли Снигирь наладить отношения с отпрысками нынешнего возлюбленного, корреспондент Teleprogramma.pro обратилась к тарологу Марианне Абравитовой. По словам экстрасенса, она не сомневается в том, что Юлия делает все возможное, чтобы поладить с детьми любимого мужчины и в определенном смысле ей удалось в этом преуспеть. При этом Марианна полагает, что наследники Евгения до конца не приняли новую возлюбленную отца.

«Ну, скажем так: Снигирь очень сильно старается, для чтобы выстроить эти прекрасные отношения с детьми. И она смогла в этом преуспеть. При этом я не могу сказать, что отпрыски Цыганова до конца приняли его новую избранницу. Не исключаю вероятность бессознательного отторжения, потому что дети все-таки не такие взрослые, чтобы понимать всю подоплеку. Но душа — она чувствует. Конечно, дети всегда будут на стороне матери. Тем более, что мы прекрасно понимаем: Евгений с ними не живет. Допускаю, что они условно принимают Юлию, потому что хотят чаще видеть своего отца. Тем более, что она действительно старается выстроить эти отношения, не хочет наносить детям травму», — уточнила таролог.

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Тэги:

дети звездЕвгений Цыгановестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЮлия Снигирь
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«Всегда будут на стороне мамы»: таролог высказалась о детях Цыганова и Леоновой
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