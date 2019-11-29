Евгений Плющенко вспомнил, как его родных хотели облить кислотой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в новой серии шоу «ЯнаСупер» рассказал об угрозах в свой адрес. По его словам, ему звонили две женщины.

«Они говорили, что узнают мой адрес, обольют кислотой родных, порежут, вырежут всю семью. Они приехали к моей квартире и находились уже около двери, высматривали меня», — заявил фигурист.

По признанию Евгения Плющенко, в дело пришлось вмешаться правоохранительным органам. По словам фигуриста, он очень благодарен силовикам за помощь. Напомним, что недавно стало известно, что в адрес сына Плющенко Александра поступают угрозы. В связи с этим супруг продюсера Яны Рудковской попросил усилить безопасность академии, где занимается его сын. Как сказал Плющенко, теперь там стоят его проверенные ребята.

Сама Рудковская в эфире своего шоу сказала, что они усилили охрану дома, где живут всей семьей. Она уверены, что угрозы исходят от абсолютно больных людей, от которых совершенно неизвестно чего ожидать.

Напомним, Яна Рудковская вместе со своей подругой, светской львицей Ксенией Собчак, запустила реалити-шоу «ЯнаСупер». В эфир уже вышло несколько выпусков. Звезда рассказывает, как проходит ее личная жизнь, а также близких ей людей. Звезда отмечала, что шоу не срежиссировано. Все так на самом деле и обстоит в ее жизни.