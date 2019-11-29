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«Касается мыслей и поступков»: Юлия Михалкова объяснила, почему соблюдает Рождественский пост

Артистка ежегодно проходит испытание и не планирует отказываться от данной практики.

«Касается мыслей и поступков»: Юлия Михалкова объяснила, почему соблюдает Рождественский пост
Юлия Михалкова призналась, что ежегодно соблюдает Рождественский пост ФОТО: https://www.instagram.com/mihalkova

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова не часто рассказывает о той части своей жизни, которая связана с духовным развитием. Недавно она решила пересмотреть это правило и рассказала подписчикам, что ежегодно соблюдает Рождественский пост.

Этой традиции уже много лет и отказываться от испытания Михалкова не планирует.

«Чтобы отказаться от всего лишнего и сохранить в жизни только то, что действительно важно и ценно. В первую очередь это касается мыслей и поступков. И, конечно, еды. А вы соблюдаете Пост?» — поинтересовалась у подписчиков звезда.

Многие были удивлены и попытались выяснить, какую цель преследует экс-участница шоу «Уральские пельмени». Некоторые предположили, что она, как и многие в современном мире, просто пытается таким образом поддерживать вес в норме: диета с религиозным оттенком. Но девушка уверяет, что ее отношение к посту куда более серьезное, чем желание сбросить несколько лишних килограммов, сообщает 5-tv.ru.

«Дорогая Юлечка!!! С приятным и радостным Рождественским постом!», «Прямо Аленушка из сказки!», «Очень красивая Юля», — написали фолловеры.

 

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Тэги:

"Уральские пельмени"пЮлия Михалкова
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«Касается мыслей и поступков»: Юлия Михалкова объяснила, почему соблюдает Рождественский пост
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