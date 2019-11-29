Бар всё: Анна Седокова закрыла свое заведение в Москве

В апреле певица открыла в столице заведение La Story Shop Bar Lab, а уже сегодня бар закрыл свои двери, возможно, навсегда.

Казалось бы, только в апреле 2019 года Анна Седокова торжественно открыла свое заведение на Саввинской набережной в Москве, но уже сейчас двери бара заперты для посетителей. Певица хотела повторить успех клуба Denis Simachev Shop & Bar, но что-то не срослось и это место не стало центром притяжения для москвичей и гостей столицы.

По задумке звезды, в одном месте должны были продаваться как вкусные бургеры, так и дорогая одежда ее бренда. Хотя открытие можно назвать грандиозным: телеведущая Ида Галич танцевала брейк-данс, Алена Водонаева не отставала с откровенными танцами, а поздравить Седокову с новым бизнесом собрались звезды шоу-бизнеса от Ольги Орловой до Екатерины Варнавы.

Заведение La Story Shop Bar Lab было рассчитано на 100 человек, а средний чек составлял порядка двух тысяч рублей. Об официальных причинах закрытия говорить рано, эксперты сетуют прежде всего на нерентабельность заведения, но это и очевидно, ведь если бы место приносило ощутимую прибыль, то не было бы никакого смысла его закрывать.