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«Провисания кожи нет»: косметолог оценила внешность 65-летней Успенской

Эксперт в области красоты Марта Орлова определила, с помощью чего артистка борется с первыми признаками старения.

«Провисания кожи нет»: косметолог оценила внешность 65-летней Успенской
Любовь Успенская (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

В беседе с поклонниками 65-летняя Любовь Успенская заявила, что хотела бы во второй раз испытать радость материнства. У «королевы» шансона есть уже взрослая, 29-летняя дочь Татьяна Плаксина. Однако пока Любовь Залмановна не готова к новому статусу бабушки. Да и единственная наследница эстрадной исполнительницы не торопится с рождением детей.

По словам Успенской, она чувствует себя молодой и полной сил для того, чтобы снова обзавестись ребенком. Артистка, как и Яна Рудковская с Евгением Плющенко, рассматривает вариант с суррогатным материнством. При этом певица привела в пример Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые в свое время воспользовались этой методикой для получения наследников. У Филиппа Бедросовича двое детей: дочь Алла-Виктория и сын Мартин. А у Примадонны с шоуменом Максимом Галкиным двойняшки Гарри и Лиза.

«Виторган туда же, а я самая рыжая?!» — сетовала Успенская.

На днях Любовь Залмановна опубликовала на личной страничке в Instagram свежий портретный снимок. По словам артистки, в ее окружении много молодежи, поэтому она старается быть с ними на одной волне. Успенская тесно дружит с Кети Топурией, Натальей Чистяковой-Ионовой и певицей Славой. Знаменитость не скрывает: она тщательно следит за своей внешностью и фигурой.

В интервью «Комсомольской правде» врач-косметолог и дерматолог Марта Орлова оценила внешность Успенской, определив, с помощью каких методик артистка борется с первыми признаками старения. По словам эксперта в области красоты, учитывая специфику строения черепа, прикус и возраст — «королева» шансона выглядит «великолепно». Рассматривая свежие снимки знаменитости, специалист подметила, что линии напряжения и перераспределение тканей отчетливо свидетельствуют о височном лифтинге и блефаропластике (коррекция век. — Прим. ред.).

Орлова не исключает, что Любовь Залмановна также прибегла к помощи пластических хирургов для того, чтобы скорректировать нос с помощью ринопластики. Кроме того, врач-косметолог подметила, что судя по мимике артистки, она использует инъекции гиалуроновой кислоты.

Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская мечтает вновь испытать радость материнства (Фото: Instagram.com/uspenskayalubov_official)

«Лишних объемов, провисания кожи нет», — добавила эксперт в сфере красоты.

Особое внимание Орлова уделила спортивной форме 65-летней певицы, заявив, что Успенская обладает «фигурой молодой женщины».

«Она явно занимается фитнесом и следит за питанием», — экспертно резюмировала косметолог.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛюбовь Успенскаямода и стиль
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«Провисания кожи нет»: косметолог оценила внешность 65-летней Успенской
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