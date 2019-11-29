Шевчук вспомнил, как к Пугачевой в косухе приставал подвыпивший байкер

Музыкант Юрий Шевчук в интервью Алексею Пивоварову на YouTube-канале «Редакция» вспомнил, как в 1985 году Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, которая в те годы уже была необычайно популярна, пришла на концерт к рокерам. В те годы она дружила с ленинградским рок-клубом.

На выступление Алла Пугачева пожаловала в косухе и, конечно, привлекла к своей персоне повышенное внимание байкеров. Один из них подошел к Примадонне. Он попытался обнять и поцеловать яркую исполнительницу. Как заметил Шевчук, байкер был в изрядном подпитии, поэтому Алла Пугачева не оценила его порыв.

«Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих», — заявил Юрий Шевчук.

Отметим, что в восьмидесятых годах Примадонна порой брала шампанское и водку и приезжала на концерты рокеров. Ей очень нравилось с ними поговорить и обсудить последние новости. Часто звезда звала их на свои выступления. Не один раз Примадонна помогала рокерам, когда у тех возникали какие-нибудь личные проблемы.