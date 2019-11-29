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Instagram раздора: Виторган поругался с Нинидзе

Звездная пара устроила скандал буквально на ровном месте.

Instagram раздора: Виторган поругался с Нинидзе
Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Похоже, что в отношениях Максима Виторгана и Нино Нинидзе появилась трещина. Актер выложил на своей странице в Instagram пост, в котором весьма подробно рассказал о сложностях с нормальным отдыхом в суматохе современного мира, когда нет времени лишний раз вздохнуть, не говоря уж о здоровом сне. Подписчики звезды начали обсуждать между собой это послание, шутить и в целом неплохо проводить время, как вдруг появилась Нино Нинидзе и внезапно с агрессией обрушилась на актера.

Нино Нинидзе и Максим Виторган
Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan

Этот обмен репликами растянулся довольно надолго, поклонники звездной пары как могли старались успокоить повздоривших звезд, впрочем, без особого успеха. Объяснить причину такой агрессии Нинидзе тоже никто не смог, хотя догадки имеются. Вероятно, празднование дня рождения Платона Виторгана, на котором появилась и мать мальчика, Ксения Собчак, не очень обрадовало актрису.

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InstagramМаксим ВиторганНино НинидзеСкандал
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Instagram раздора: Виторган поругался с Нинидзе
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