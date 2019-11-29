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«Я жив и здоров»: Гришечкин открестился от истории с избиением

Ранее в прессе появилась информация о том, что 57-летнему актеру потребовалась помощь медиков после нападения студента.

«Я жив и здоров»: Гришечкин открестился от истории с избиением
Вячеслав Гришечкин (Фото: Михаил Фролов/"КП")

57-летний актер из сериала «Солдаты» в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал инцидент со своим участием. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вячеслава Гришечкина избили в его квартире. Уточнялось, что на заслуженного артиста России напал его же 24-летний студент. По некоторым данным, пострадавший обратился за помощью к соседям по лестничной клетке, которые вызвали для Вячеслава Германовича скорую, однако сам актер от госпитализации отказался.

Корреспонденту нашего портала удалось связаться с Гришечкиным, который открестился от истории с избиением. Заслуженный артист России выступил с критикой в адрес изданий светских хроник, заявив, что именно журналисты «раздули» все до такого масштаба. Также Вячеслав Германович отметил, что уже завтра, 30 ноября, он выступит в Санкт-Петербурге со спектаклем.

«Если вы по поводу тех новостей, могу сказать, что ничего не произошло! Жив, здоров… Я дома, у меня все нормально. Никакого нападения на меня не было… Это все СМИ раздули, понимаете! Если бы я был простым человеком, обычным — тогда и отношение было бы другое, на уровне обычного участкового. Повторюсь, у меня все в порядке, я не в больнице. Не волнуйтесь. Завтра у меня спектакль в Петербурге, но все равно спасибо за беспокойство», — добавил актер.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин снимался в сериале «Солдаты» и «Маргоша». Кроме того, за плечами у актера съемки в десятках картин.

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«Я жив и здоров»: Гришечкин открестился от истории с избиением
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