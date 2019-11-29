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«С ней все хорошо»: помощница Дорониной опровергла госпитализацию актрисы

Возможной причиной ухудшившегося самочувствия могло стать увольнение народной артистки с поста худрука МХАТа.

«С ней все хорошо»: помощница Дорониной опровергла госпитализацию актрисы
Актриса Татьяна Доронина. Фото: КП/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальные представители народной артистки Татьяны Дорониной опровергли ее госпитализацию. Утром 29 ноября стало известно, что 86-летняя актриса попала в больницу. По сообщениям журналистов, Доронину не так давно уволили с поста президента МХАТа имени Горького. На фоне этого актриса испытала острый стресс и похудела на 20 килограммов. Кроме того, Доронина перестала контактировать с друзьями, а также появляться на людях.

Агентству «Москва» помощница актрисы заявила, что информация о плохом самочувствии Дорониной не соответствует действительности.

«Абсолютно не могу подтвердить это, она не в больнице, с ней все хорошо, слава богу», — заявила она.

Во МХАТе данные также опровергли. Пресс-секретарь Наталья Федотова отметила, что Доронина действительно обращалась ко врачам, однако сделано это было в качестве профилактики перед вручением наград в Кремле. Народная артистка рассчитывала на помощь врачей – те должны были подлечить актрису, чтобы она выглядела лучше.

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«С ней все хорошо»: помощница Дорониной опровергла госпитализацию актрисы
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