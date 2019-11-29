Петр Чернышев уехал на гастроли с Татьяной Навкой в Белоруссию

Фигуристка заявила, что в Минске она представит ледовую сказку «Руслан и Людмила».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram анонсировала гастроли своего шоу в Белоруссии. Туда она отправляется со своей ледовой сказкой «Руслан и Людмила».

«Минск встречай! Наконец-то это свершилось. Уже завтра наша первая волшебная сказка на льду «Руслан и Людмила» будет радовать зрителей «Минск-Арены» в 11.00 и 15.00 часов! Мне особенно приятно привезти своё первое ледовое шоу именно к вам, так как часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной… И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени! Так что с нетерпением жду завтра и очень надеюсь, что вы тоже!» — заявила Татьяна Навка.

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Отметим, что супруга фигуриста Петра Чернышева Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. Все свое свободное время с ней проводит любимый супруг.

Ранее Татьяна Навка подтвердила, что у супруги ее партнера Петра Чернышева проблемы со здоровьем. Все средства, собранные 10 ноября за ледовую сказку в «Мегаспорте», были направлены семье спортсмена.