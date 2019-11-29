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«Если долго сидеть на бревне – глупеешь»: Водонаева ответила на упрёки Бородиной

Модель заявила, что кто-то «из войска коротконогих» снова ополчился против нее.

«Если долго сидеть на бревне – глупеешь»: Водонаева ответила на упрёки Бородиной
Водонаева ответила на критику Бородиной/http://globallookpress.com/

Модель Алена Водонаева в Instagram ответила на критику своей бывшей подруги ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной. В одном из недавних интервью супруга бизнесмена Курбана Омарова припомнила, что именно Водонаева в свое время раструбила про ее беременность одному из порталов. После этого она вычеркнула ее из своей жизни. При этом Бородина напомнила, что раньше очень выручала Водонаеву. Привозила к себе в квартиру, успокаивала, когда той было плохо. Как сказала Бородина, Водонаева тот человек, который однажды подорвался на мине.

Как заметила модель, «войска коротконогих» снова ополчились против нее. Ее директ буквально взорвали вопросами: «Ты видела?» Сама Водонаева сейчас занята совсем другими делами. Правда, в ближайшее время она все-таки пообещала посмотреть выпуск шоу с Бородиной, где та о ней нелицеприятно рассказывает.

«Если долго сидеть на бревне – глупеешь. Злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинает происходит. Ямы какие-то, рытвины. Тоже от злости, наверное,», — заявила Алена Водонаева, напомнив таким образом какую программу ведет Ксения Бородина.

В конце своего поста она заметила, что обязательно посмотрит фильм про «королеву Дубровки». Ответ про бывшую подругу она напишет в своей телеграм-канал.

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«Дом-2»: последние новостиАлена ВодонаеваКсения БородинаКурбан Омаров
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«Если долго сидеть на бревне – глупеешь»: Водонаева ответила на упрёки Бородиной
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