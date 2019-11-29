Президент Первой Патентной Компании: «Михалкова судиться кто-то надоумил»

Анатолий Аронов заявил, что на самом деле режиссеру не так сильно нужна регистрация товарного знака.

Президент Первой Патентной Компании Анатолий Аронов заявил, что Михалков не сам решил судиться с Роспатентом из-за товарного знака Никита Бесогон. Порталу Teleprogramma.pro эксперт рассказал, что для того, чтобы Михалкову добиться желаемого, ему необходимо отказаться от слова «святой» в заявке на патент. Именно это слово препятствует режиссеру, ведь термин принадлежит всем и частным быть просто не может. Что же касается возможного успеха, то Аронов уверен — идти до последнего Михалков не станет, потому что ему это не нужно.

«У Никиты Сергеевича другие идеи. Это ему кто-то подсказал. Он ведь, кроме самого слова Бесогон, больше не использует ничего, что бы помогло ему заработать деньги. Но если он все же захочет реализовать идею, ему достаточно убрать всего одного слово. Нельзя зарегистрировать «святого» и «Бога» — они принадлежат всем», — резюмировал специалист.

Напомним, режиссер Никита Михалков будет судиться с Роспатентом из-за святого. Федеральная служба запретила сценаристу и продюсеру регистрировать как товарный знак Никиту Бесогона (великомученик, принявший смерть за Христа в Константинополе). Напомним, именно под таким названием Михалков выпускает одноименные передачи на Youtube-канале с двумя сотнями подписчиков.

Mash отмечает, что Михалков располагает даже официально зарегистрированным обществом с ограниченной ответственностью. Однако, Роспатент вмешался в планы режиссера. Еще в 2016 году Михалков хотел официально зарегистрировать товарный знак, чтобы иметь право выпускать сопутствующие товары, но получил отказ. Теперь режиссер обратился в арбитражный суд, чтобы отстоять свое право на официальную деятельность.

Сам Михалков появившуюся информацию в СМИ пока не комментирует.