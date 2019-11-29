Иллюзионист Андрей Сафронов увел девушку у брата Сергея

Как он сказал, ему казалось, что дама флиртует именно с ним.

Братья-иллюзионисты Сафроновы стали гостями программы «Судьба человека». В студии у ведущего Бориса Корчевникова они вспомнили историю, как не поделили любовь одной из девушек. В те годы Андрей и Сергей учились в цирковом училище.

«Одна девушка флиртовала и со мной, и с Сергеем. Она, как потом выяснилось пудрила нам голову», — заявил Андрей Сафронов.

Между тем Сергей рассказал свою версию тех событий. «Я пригласил девушку на свидание. Взял с собой брата. Погуляли мы втроем по Красной площади. Начало смеркаться. И я попросил Андрея поехать со мной. Он отказался и сел в метро. Я проводил один девушку до дома один. Приехал домой, а его нет дома», — заметил он.

Как потом выяснилось, Андрей тайком договорился встретиться с девушкой. «Когда он вернулся домой, то прятал от меня свои блестящие радостные глаза. Я понял, что у него что-то с ней случилось», — заявил он.

«Я бы так не поступил. Предать брата последнее. Я просто считал, что она флиртует со мной. Девочка оказалась ветреной. Когда мы поняли, что нам делить нечего, то мы с ней расстались», — добавил Андрей Сафронов.