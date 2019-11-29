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Верный пес пытался раскопать могилу хозяина

Когда же собака поняла, что хозяина не вернуть, она решила согреть его теплом своего тела.

Верный пес пытался раскопать могилу хозяина
Собака на кладбище. Фото: КП/Фролов Михаил

В Китае преданный пес пытался откопать своего мертвого хозяина из могилы. Свидетелями трогательного жеста стали родственники погибшего, которые и привели пса на кладбище. Журналистам они рассказали, что решили взять 12-летнего Хуцзы с собой, чтобы тот почтил память любимого человека. Когда же собаку привели к могиле, она быстро поняла, что вот там, под слоями земли, лежит хозяин.

Сначала Хуцзы некоторое время копал землю, надеясь помочь человеку выбраться. Но когда животное осознало, что это невозможно, просто легло на землю и попыталось согреть его теплом своего тела.

Дочь погибшего рассказала, что ее отец умер от тяжелой болезни. Собака была членом их семьи десять лет. Когда пса попытались забрать домой, он зарычал и наотрез отказался уходить. Когда же хозяина не стало, Хуцзы ничего не ел в течение трех суток. Отказывался он и от воды. Сейчас семья покойного мужчины намерена помочь животному оправиться от потери.

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Верный пес пытался раскопать могилу хозяина
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